Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub auf Tankstelle

Unna (ots)

Nach einem bewaffneten Raub auf eine Tankstelle an der Kamener Straße in Unna konnte am Dienstag (15.10.2024) eine bislang unbekannte Person in unbekannte Richtung entkommen.

Gegen 23.15 Uhr betrat der Täter unter Vorhalt einer Eisenstange den Verkaufsraum und forderte den Kassierer auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend flüchtete er mit dem Bargeld und entwendete zudem noch eine Flasche Bier.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 30-35 Jahre alt - Heller Hauttyp - Ca. 180 - 185cm groß - Schwarze, lange Jacke mit Kapuze - Weißer Schal - Weiße Handschuhe - Blaue Jeans - Weiße Sneaker

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0, oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell