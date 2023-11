Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kraftfahrzeugdiebstahl - Motorrad aus Vorgarten entwendet

Kretzhaus (ots)

Am Abend des 14.11.2023 kam es im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 00:50 Uhr zu einem Motorraddiebstahl in Kretzhaus. Das Motorrad stand in einem Vorgarten unter einer Plane und war mit einem zusätzlichen Bremsschloss gesichert. Unbekannte entwendeten das Motorrad samt Plane. Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise auf Tat und Täter entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell