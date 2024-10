POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit Straßensperrung

Kamen (ots) - Ein unbekannter Täter ist zwischen Montag (14.10.2024), 18.00 Uhr und Dienstag (15.10.2024), 08.30 Uhr gewaltsam in eine Kfz-Werkstatt an der Schillerstraße in Kamen eingedrungen. Dort durchwühlte der Täter das Büro. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 ...

