POL-CLP: Einzelmeldung: Bakum - Polizeihauptkommissar Jan-Dirk Meiners bezieht neue Polizeistation in Bakum

Das Rathaus Bakum ist im Frühjahr in den Neubau in der Kirchstraße eingezogen. Am Freitag, 23. August 2024, fand die offizielle Eröffnung des Gebäudes statt.

Die Polizeistation Bakum hat die Adresse sowie die telefonische Erreichbarkeit beibehalten: Kirchstr. 3, 49456 Bakum, Telefonnummer: 04446/959710.

Schon zum Inventar des alten Rathauses gehörte auch Jan-Dirk Meiners, der Polizeibeamte der Polizeistation Bakum. Der Polizeihauptkommissar sollte dann auch im Neubau seinen Platz finden und sein neuer Arbeitsplatz kann sich sehen lassen: Geräumig, gut durchdacht und mit direktem Anschluss an die Verwaltung des Rathauses. Die Bürgerinnen und Bürger konnten die neuen Räumlichkeiten inkl. Polizeiwache bereits beim Tag der offenen Tür des Rathauses am 24. August 2024 gründlich unter die Lupe nehmen.

Da seit dem Umzug nun einige Monate verstrichen sind, hatte Jan-Dirk Meiners nun auch ausgiebig Zeit sich dort einzurichten. Wenn man ihn heute fragt, wie ihm seine neue Dienststelle gefällt, muss er schmunzeln: "Ich habe mich schon im ehemaligen Rathaus wohlgefühlt. Mir hat schon immer der direkte Anschluss an die Gemeinde und damit an die Kolleginnen und Kollegen des Rathauses gefallen. Aber die neuen Räumlichkeiten haben meine Erwartungen übertroffen. Sie sind hell und freundlich und vor allem wurden für die Polizei wichtige, sicherheitsrelevante Aspekte bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt. Das freut mich und gibt mir Sicherheit."

Auch der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta freut sich mit Herrn Meiners: "Die neuen Räumlichkeiten sind für die Arbeit auf einer Polizeistation perfekt geeignet. Die Anbindung an das Rathaus ist vor allem für die Bürgerinnen und Bürger komfortabel, aber bietet natürlich weiterhin die beste Grundlage für eine enge Zusammenarbeit der Behörden. Für den guten Austausch und die Begleitung während der Planungen und der Umsetzung möchte ich mich bei der Gemeinde, bei Herrn Bürgermeister Tobias Averbeck, ausdrücklich bedanken. Ich wünsche Herrn Meiners einen guten Start in diesen schönen Räumlichkeiten", so Jörn Kreikebaum.

