Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Bürogebäude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in ein Bürogebäude in Delmenhorst eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 16.02.2024, 18:30 Uhr, bis Montag, 19.02.2024, 08:15 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in ein Bürogebäude in der Lange Straße in Delmenhorst verschafft. Aus dem Inneren entwendeten sie dann Wertzeichen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen in der Nähe des Tatortes geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell