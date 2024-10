Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl mehrerer Pedelecs

Am Mittwoch, 23. Oktober 2024, in der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände der St. Andreas Kirche in der Kirchhofstraße und entwendeten insgesamt drei Pedelecs. Die Pedelecs waren verschlossen im Innenhof abgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 06:10 Uhr beabsichtigte ein 54-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Pkw den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofsallee zu verlassen. Hierbei übersah er einen 39-jährigen Mann aus Löningen, welcher sich zu Fuß auf dem Parkplatz bewegte. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 20. Oktober 2024, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 23:59 Uhr, beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 34-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Tiguan, auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Heukamp-Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 23. Oktober 2024, gegen 22:56 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Quakenbrück mit ihrem Pkw den Calhorner Kirchweg in Richtung Beverner Straße. Ein 18-jähriger Heranwachsender aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pkw die Taubenstraße und beabsichtigte nach links auf den Calhorner Kirchweg einzubiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 51-Jährige mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 51-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 8.500,00 Euro.

