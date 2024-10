Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Mittwoch, 23. Oktober 2024, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:10 Uhr auf den Hinterhof des Krankenhauses in Vechta in der Marienstraße. Dort entwendeten sie das Pedelec eines 50-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte sein Pedelec, Stevens E-Inception, mittels Kettenschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. Oktober 2024, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Heranwachsende aus Löningen mit ihrem Pkw die Bakumer Straße. Im Begegnungsverkehr, ungefähr in Höhe der Autobahnbrücke, kam es zu einem Zusammenstoß des Außenspiegels ihres Pkws (Dodge, Ram) und dem Außenspiegel eines weißen Lkw. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

