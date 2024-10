Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta: Schulwegüberwachung in Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, den 21.10.2024 und Mittwoch, den 22.10.2024 wurden in Vechta in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr Sonderkontrollen mit dem Schwerpunkt der Schulwegüberwachung durch das Ordnungsamt und die Polizei durchgeführt.

Als integraler Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit wurden hierbei die Zuwegungen der Schulzentren und anliegenden Kindergärten im Stadtgebiet Vechta in den Fokus genommen.

So standen am 21.10.2024 die Bereiche um die Geschwister-Scholl-Oberschule in der Driverstraße, die Marienschule Oythe und der Montessori Kindergarten St. Rafael in der Antoniusstraße und die Christopherusschule in der Brüsseler Straße im Blickpunkt der Arbeit von Ordnungsamt und Polizei.

Am Folgetag wurde der Bereich um das Schulzentrum am Lattweg (Elisabethschule, Ludgerus Schule, Kath. Maria Frieden Kindergarten) und der Philosophenweg mit der angrenzenden Martin-Luther-Schule der Schulwegüberwachung unterzogen.

Zielrichtung der Verkehrskontrollen sollte die Überprüfung von Rückhalteeinrichtungen (Kindersitze etc.) in Fahrzeugen und die Verkehrstüchtigkeit von Fahrrädern der Schülerinnen und Schüler sein. Darüber hinaus wurden zu den Stoßzeiten (Schulbeginn / Schulende) Geschwindigkeitsmessungen am Schulzentrum "Lattweg" durchgeführt.

Bei den durchgeführten Kontrollen fiel insbesondere der Bereich um den Philosophenweg negativ auf. So kam es aufgrund der Missachtung der Regelungen zur Fahrradstraße und des dortigen absoluten Halteverbots durch Eltern und Dritte auf dem Weg zur Arbeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Gefährdungen zum Nachteil der mit Fahrrad fahrenden Kindern und der Schulbusse.

So wurden 20 Verstöße im Hinblick auf die Fahrradstraße bzw. das Halteverbot im Bereich Philosophenweg / Kreuzweg festgestellt.

An beiden Kontrolltagen mussten zudem 50 Geschwindigkeitsverstöße im Lattweg registriert werden. Bei erlaubten 30 km/h wurden sogar neun Fahrzeugführer mit über 50 km/h gemessen. Bei ca. 50 Fahrrädern wurden insbesondere die lichttechnischen Einrichtungen beanstandet. Desweiteren hatten vier Fahrzeugführer keinen Sicherheitsgurt angelegt, weitere zwei wurden bei der Benutzung des Mobiltelefons aus dem Verkehr gezogen.

Innerhalb kürzester Zeit fuhren zudem sieben Verkehrsteilnehmer verbotenerweise in die Marschstraße ein. Insgesamt ist festzustellen, dass insbesondere die Situation im Philosophenweg aufgrund der gezeigten Problematiken weiter im Blickpunkt der Ordnungsbehörden bleibt. Auch die festgestellten Verstöße im Bereich der lichttechnischen Einrichtungen an Fahrrädern sollten die Kinder, vielmehr aber die Erziehungsberechtigten dazu sensibilisieren, das Fahrrad aufgrund der "dunklen Jahreszeit" in Ordnung zu bringen. Auch in Anbetracht der festgestellten Geschwindigkeitsverstöße im Lattweg ist es angezeigt, dass das Ordnungsamt und die Polizei die Situation um die Schulen und Kindergärten im Blick behalten, um Themen präsent zu machen und einen Kontrolldruck aufzubauen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell