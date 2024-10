Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Am Donnerstag, den 24.10.2024, begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Kindergartens an der Welper Straße und versuchten eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Der Versuch schlug fehl und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise können der Polizei Vechta unter 04441/9430 mitgeteilt werden.

Lohne - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Zeit von Mittwoch, den 23.10.2024 (18:00 Uhr) bis Donnerstag, den 24.10.2024 (08:55 Uhr) lockerten unbekannte Täter die Radmuttern eines an der Stettiner Straße in Lohne abgestellten PKWs (Skoda). Die Geschädigte bemerkte während einer anschließenden Fahrt merkwürdige Geräusche. Schlussendlich musste sie ihren PKW auf dem Seitenstreifen einer Autobahn abstellen, da sich der Reifen langsam gelöst hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter 04442/808460 mit der Polizei Lohne in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 24.10.2024, gegen 07:25 Uhr, befuhr eine 26-jährige PKW-Führerin aus Visbek die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Lohne. Auf Höhe der Einmündung mit der Krimpenforter Straße beabsichtigte sie, in diese nach links abzubiegen. Ein 18-jähriger PKW-Führer aus Emstek bemerkte dies zu spät und stieß trotz Gefahrenbremsung gegen der PKW der Visbekerin. Hierbei wurde sie leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am 24.10.2024, gegen 08:55 Uhr, riss sich der Hund einer 45-jährigen Lohnerin im Bereich der Lerchentaler Straße in von der Leine los und lief vor das Fahrrad einer 53-jährigen Frau aus Lohne. Hierbei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in den Gastraum einer Reithalle

In der Zeit von Mittwoch, 16.10.2024 (22:30 Uhr) bis Freitag, 18.10.2024 (16:30 Uhr) begaben sich unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Reithalle an der Brakenstraße in Neuenkirchen-Vörden. Innerhalb der Reithalle wurde eine Tür zum Gastraum gewaltsam geöffnet und dort befindliches Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am 24.10.2024, gegen 14:43 Uhr, befuhr ein 55-jähriger PKW-Führer aus Neuenkirchen-Vörden die Hakenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Eine 34-jährige Fußgängerin, ebenfalls aus Neuenkirchen-Vörden, beabsichtigte in diesem Moment die Hakenstraße mit ihrem 3-jährigen Kind zu überqueren. Hierbei übersah sie den herannahenden und vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam trotzdem Gefahrenbremsung zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Mutter und ihr Kind leicht verletzt wurden.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Donnerstag, den 24.10.2024, gegen 22:55 Uhr, wurde ein 36-jähriger Führer eines Kleinkraftrades aus Neuenkirchen-Vörden in der Hakenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv im Hinblick auf verschiedenste Substanzen. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell