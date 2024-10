Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Donnerstag, den 24.10.2024,gegen 21:15 Uhr wurden der Führer (männlich, 15, Cloppenburg) eines Motorrollers und sein Mitfahrer (männlich, 16, Cloppenburg) in der Glockenblumenstraße in Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei entstand der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel beim Fahrzeugführer. Desweiteren verfügte der Motorroller über keinen Versicherungsschutz. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 24.10.2024, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 22:48 Uhr ein schnell fahrender Motorroller auf der Molberger Straße in Cloppenburg auf. Im Zuge einer folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 15-jährige Fahrzeugführer aus Molbergen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für einen derart schnellen Motorroller (45 km/h) ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, den 25.10.2024, gegen 00:42 Uhr, wurde ein 41-jähriger Cloppenburg und Führer eines E-Scooters im Bereich der Osterstraße in Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der E-Scooter war nicht versichert. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss verschiedenster Substanzen angesichts des durchgeführten Drogenvortests. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 24.10.2024, gegen 15:13 Uhr, befuhr ein 12-jähriges Kind (männlich) aus Cloppenburg mit einem E-Scooter die Emsteker Straße (Höhe Hausnummer 57) in Fahrtrichtung Emstek auf dem rechtsseitig gelegenen Fahrradschutzstreifen. Zeitgleich befuhr eine 18-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg die Emsteker Straße in die gleiche Richtung. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 12-jährige die Kontrolle über den E-Scooter und geriet auf die Fahrbahn. Die PKW-Führerin konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Das Kind stürzte in der Folge und verletzte sich schwer. Das Kind wurde mittels Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt.

Cloppenburger - Schwerer Verkehrsunfall

Ein 25-jähriger Fußgänger aus Cloppenburg beabsichtigte am 24.10.2024, gegen 16:58 Uhr, die Löninger Straße auf Höhe der Hausnummer 24 zu überqueren. Dabei übersah er einen herannahenden PKW, der von einem 25-jährigen aus Cloppenburg geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Fußgänger schwer verletzt wurde. Er wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Lastrup - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am 24.10.2024, in der Zeit von 15:36 Uhr bis 16:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW (Renault) auf einem Parkplatz an der Molberger Straße in Lastrup. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Essen - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, den 24.10.2024, begaben sich unbekannte Täter in der Zeit von 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr auf das rückwärtige Grundstück eines Einfamilienhauses in der Nelkenstraße in Essen. Beim Versuch eine Tür zur Garage gewaltsam zu öffnen wurden sie wahrscheinlich von einem bellenden Hund davon abgehalten. Zeugen des Vorfalls können sich unter 05434/924700 an die Polizeistation Essen wenden.

Cappeln - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg befuhr am 24.10.2024, gegen 20:20 Uhr, mit seinem PKW die Nuttelner Straße in Fahrtrichtung Nutteln. Im weiteren Verlauf kam dem Cloppenburger wahrscheinlich ein dunkler SUV (Geländewagen) entgegen, welcher zu weit auf dessen Fahrbahn geriet. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge und Außenspiegel. Der Fahrer des unbekannten PKWs entfernte sich im Anschluss von der Verkehrsunfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478/958600 entgegen.

