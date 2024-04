Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Bargeld bei Einbruch in Firma entwendet

Wermelskirchen (ots)

Zwischen Dienstag (16.04.) 17:00 Uhr und Mittwoch (17.04.) 06:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Handelsstraße ein und entwendeten Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages.

Durch das Einschlagen eines Bürofensters gelangten die Täter ins Innere der Firma und durchsuchten sämtliche Büroräume nach Wertgegenständen. Darüber hinaus konnten die eingesetzten Polizeibeamten auch an der Eingangstür des Gebäudes Hebelmarken feststellen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den zentralen Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung am Tatort durchzuführen. Zeugen, die Hinweise zu diesem besonders schweren Fall des Diebstahls geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

