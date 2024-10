Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am 25.10.2024, zwischen 06:30 Uhr bis 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW Mini an der Friesoyther Straße in Höhe der Hausnummer 7. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am 26.10.2024, zwischen 00:00 Uhr bis 02:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Mercedes auf einem Parkplatz einer Diskothek in der Straße Industriezubringer 43-47. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung

Am 26.10.2024, um 04:18 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Bürgerparkstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurden ein 19-jähriger und ein 34-jähriger Cloppenburger verletzt. Die Tätergruppe flüchtete anschließend von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Löningen - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort, Trunkenheit im Verkehr

Am 26.10.2024, um 00:56 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Lübbecke mit seinem Pkw VW Passat die B213 von Herzlake kommend in Richtung Löningen. Auf dieser Strecke kam der 28-jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Wohnmobil Volvo, mit welchem ein Ehepaar aus Bad Oldeslohe unterwegs war. Es entstanden Sachschäden an beiden Kraftfahrzeugen. Es wurde niemand verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher. Die eingesetzten Beamten konnten diesen wenig später stoppen. Es wurde zudem festgestellt, dass der 28-jährige unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr, diverse weitere Verkehrsstraftaten

Am 26.10.2024, um 02:59 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 36-jährigen Löninger, welcher mit seinem Pkw VW Golf die B213 in Höhe Lastrup befuhr. Zunächst händigte er den Beamten einen augenscheinlich gefälschten Führerschein aus. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Kraftfahrzeugführer unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der Löninger seinen Pkw nicht zugelassen und versichert hatte. Entstempelte Kennzeichen waren an dem Pkw angebracht. Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt. Der Führerschein, die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell