POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Friesoythe OT Thüle - Wohungseinbruch

Am Freitag, den 25.10.2024, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch am Kurfürstendamm. Bislang unbekannte Täter nutzten Abwesenheit der Bewohner, um das Haus zu betreten und diverse Schränke sowie Schubladen zu durchzuwühlen. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall sind eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04491-93390, beim Polizeikommissariat Friesoythe, zu melden.

Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, den 26.10.2024, um 00:55 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe, einen 36-jährigen Fahrzeugführer aus dem Saterland. Aufgefallen war der Mann, weil er mit stark überhöhter Geschwindigkeit und in sog. Schlangenlinien die B72 mittels PKW befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde das Fehlen einer Fahrerlaubnis sowie die Beeinflussung von Alkoholika festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,84 Promille auf, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe OT Altenoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, den 26.10.2024, um 02:36 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe, einen 56-jährigen Fahrzeugführer aus Bösel, welcher mit seinem PKW den Wolfstanger Damm befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung des Böselers festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,84 Promille auf, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ferner fand die Sichererstellung des Führerscheines statt.

