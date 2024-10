Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer Am Sa., 26.10.2024, gg. 13.00 h fuhr eine 64-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw vom Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Ravensberger Straße in Vechta. Sie wollte nach links auf diese Straße in Rtg. Kuhmarkt aufbiegen. Dabei übersah sie einen 54-jährigen Kradfahrer aus Vechta, der dort in Rtg. Windallee unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er begab sich selbstständig zur Behandlung in das Krankenhaus in Vechta. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 4000,- Euro !

Lohne - Verkehrsunfall

Am 26.10.2024 um 18:00 Uhr kam es in Lohne in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr touchierten sich zwei Pkw jeweils mit dem linken Seitenspiegel. Der Bet. 01 fuhr einen schwarzen Pkw und entfernte sich in unbekannte Richtung. Möglicherweise handelte es sich um eine Mercedes A-Klasse oder B-Klasse

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend, den 26.10.2024, um 23:45 Uhr kann durch die Polizei Vechta ein 49-jähriger Vechtaraner im Stadtgebiet Vechta, in der Petersburger Straße, mit seinem PKW angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt 1,10 Promille. Der Führerschein des Vechtaer wird sichergestellt und es wird eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr mit E-Scooter Am 27.10.2024 gegen 07:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Vechtaer mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) die Oldenburger Straße in Vechta. Im Rahmen einer der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 52-jährigen den Wert: 1,22 Promille. Daher wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell