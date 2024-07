Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bonn-Dottendorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 19.07.2024, in der Zeit zwischen 18:30 und 20:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Quirinusbrunnen" in Bonn-Dottendorf ein.

Nach der Spurenlage hatten sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln der Hauseingangstüre Zugang verschafft. Die Räume wurden augenscheinlich nach möglichem Diebesgut durchsucht - über Art und Umfang der möglichen Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der/die Einbrecher verließen das Objekt schließlich unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

