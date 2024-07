Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Drei Festnahmen bei Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz

Bonn, Wesseling (ots)

Mehrmonatige Ermittlungen des für die Aufklärung von Rauschgiftdelikten zuständigen Kriminalkommissariats 25 der Bonner Polizei führten am Donnerstagmorgen (18.07.2024) zur vorläufigen Festnahme dreier mutmaßlicher Drogenhändler (25, 36, 45). Am frühen Morgen durchsuchten Einsatzkräfte dabei auf richterlichen Beschluss fünf Wohnobjekte im Stadtteil Tannenbusch sowie eine Wohnung in Wesseling.

Dem Einsatz vorangegangen waren Ermittlungen wegen des Verdachts des dauerhaften und gewerbsmäßigen Handels mit Marihuana in nicht geringen Mengen. Umfangreiche verdeckte Maßnahmen führten dabei zur Identifizierung der Tatverdächtigen.

Bei der schlagartig durchgeführten Durchsuchungsaktion, an der neben Kriminalbeamtinnen und -beamten auch Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos, der Bereitschaftspolizeihundertschaft sowie Diensthundführer beteiligt waren, wurden zeitgleich die ermittelten Anschriften bzw. Aufenthaltsorte der Tatverdächtigen aufgesucht. An der Aktion waren rund 100 Einsatzkräfte beteiligt.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden nach ersten Feststellungen nicht geringe Mengen Marihuana und Kokain, drei PTB-Waffen sowie ein Messer sichergestellt.

Drei Tatverdächtige (25, 36, 45) wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Zwei weitere Männer (21, 40) konnten das Polizeipräsidium nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

