POL-BN: Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung auf Autobahnrastplatz Höhe Bad Honnef-Aegidienberg - Kripo fahndet nach flüchtigen Tatverdächtigen

Bonn-Beuel (ots) - Am Mittwoch (17.07.2024) befuhr ein 24-jähriger Mann mit einem Fahrrad um 19:40 Uhr den Radweg von Bonn nach Beuel. Als er die Einmündung zur Hermannstraße passiert hatte und in Richtung Konrad-Adenauer-Platz fuhr, so der bisherige Erkenntnisstand, trat plötzlich ein Fußgänger auf den ...

mehr