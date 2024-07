Polizei Bonn

POL-BN: Autofahrerin bei Verkehrsunfall auf der Rheinaustraße schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Beuel wurde am Freitag, 19.07.2024, eine 52-jährige Autofahrerin schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr sie gegen 13:10 Uhr die Rheinaustraße in Fahrtrichtung der Kennedybrücke. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam sie plötzlich nach rechts vor der Fahrbahn ab und stieß gegen drei geparkte Autos. Ihr Pkw kippte dadurch seitlich um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die verletzte Fahrerin wurde von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr aus dem Pkw befreit und nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Gesamtsachschaden bezifferten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten mit rund 50.000 Euro.

Die Rheinaustraße musste für die Dauer der Rettungs- und Ermittlungsmaßnahmen in diesem Bereich bis 14:50 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 0228/150 telefonisch oder per E-Mail an Vk1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell