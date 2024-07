Polizei Bonn

POL-BN: Bürgerberatung zu den Themen Einbruchsschutz, Fahrrad- und Taschendiebstahl in Wachtberg

Wachtberg (ots)

Am kommenden Freitag (26.07.2024) in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr beraten die Präventionsspezialisten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei am Einkaufzentrum in Wachtberg-Berkum zu den Themen Einbruchsschutz, Fahrrad- und Taschendiebstahl.

Ein Einbruch kann den Alltag eines Jeden entscheidend verändern. Deshalb "Sichern Sie Ihr Zuhause - damit es ihr Zuhause bleibt!". Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot Ihrer Polizei und schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!". Informationen zur aktuellen Einbruchssituation finden Sie auf unserer Homepage unter https://bonn.polizei.nrw/artikel/aktuelle-einbruchssituation

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell