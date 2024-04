POL Schwaben Nord: Roller entwendet

Augsburg (ots) - Donauwörth - Am gestrigen Montag (22.04.2024) kam es gegen 12.45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in einem Parkhaus in der Schustergasse. Gegen 12.45 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines Autos in dem Parkhaus informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 29-jähriger Tatverdächtiger ...

