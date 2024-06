Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 34-Jährige prallt gegen Baum - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag (20.06.2024) in der Heilbronner Straße hat sich eine 34 Jahre alte Smart-Fahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 14.30 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel unterwegs. Vor ihr fuhren ein 55 Jahre alter VW-Fahrer, ein 18 Jahre alter Hyundai-Fahrer sowie ein bislang unbekannter Dritter. Der 18-Jährige wechselte, ebenso wie der unbekannte Fahrer, immer wieder die Spur und fuhr offenbar ohne triftigen Grund langsamer als zulässig. Kurz vor der Mia-Seeger-Straße überholte der 55-Jährige den 18-Jährigen, scherte vor ihm ein und bremste abrupt. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich der 18-Jährige nach rechts aus und streifte den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Smart einer 34-Jährigen. Diese prallte in der Folge gegen einen Baum auf dem Grünstreifen des rechten Fahrbahnrandes und verletzte sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

