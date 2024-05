Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Weitere Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits in der Nacht zum Mittwoch (29.05.2024) entwendeten noch unbekannte Täter in der Bachgartenstraße in Pleidelsheim ein Motorrad des Herstellers Kawaski (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5790079).

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass es zu zwei weiteren Diebstählen kam. Am Mittwoch (29.05.2024) zwischen 5.00 Uhr und 06.00 Uhr stahlen ebenfalls noch unbekannte Täter ein in der Bachgartenstraße abgestelltes weiß lackiertes Motorrad des Herstellers KTM. Ein KTM Adventure in schwarz wurde zwischen 7.00 Uhr und 17.15 Uhr in der Neckarstraße entwendet. Der Wert der beiden Zweiräder dürfte sich auf insgesamt etwa 24.000 Euro belaufen.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell