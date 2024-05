POL-LB: Korntal-Münchingen: Scheibe eines Mercedes-Benz eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (29.05.2024) brachen noch unbekannte Täter in eine Kletterhalle im Silberweg in Böblingen ein. Die Unbekannten schlugen ein Fenster im Untergeschoss ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Anschließend begaben sie sich in den Kassenbereich und stahlen mehrere Hundert Euro Wechselgeld aus zwei Kassen. Der Geschäftsführer, der sich gegen 02.10 Uhr noch in einem ...

