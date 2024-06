POL-S: Auf Kreuzung zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Bei einem Brand in einer Lagerhalle an der Gottfried-Keller-Straße ist am Donnerstagmorgen (20.06.2024) ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge lieferte ein Lastwagen gegen 08.30 Uhr Elektroschrott an und lud ihn in der Halle ab. Arbeiter bemerkten, dass im Schrotthaufen etwas brannte und versuchten das Feuer zu löschen. Dies gelang nicht und ...

mehr