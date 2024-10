Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Dritte Einbruchskette innerhalb weniger Wochen

Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (22. Oktober, 09:30 Uhr) wurde die Duisburger Polizei zu einer Kleingartenanlage an der Lotharstraße gerufen. Dort hatten unbekannte Täter in der Nacht von Montag (21. Oktober) auf Dienstag mehrere Gartenlauben aufgebrochen. Die Türen und Rahmen waren zum Teil stark beschädigt, verbogen oder angebrochen. Bisher gibt es keine Hinweise auf entwendetes Diebesgut.

Schon zum dritten Mal in den letzten drei Wochen wurde in verschiedene Gartenlauben in Neudorf eingebrochen. Die Duisburger Polizei prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen. Weiterhin sucht sie nach Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell