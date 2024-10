Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Tödlicher Arbeitsunfall auf Werksgelände - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Ein Lokführer (46) ist am Montagmorgen (21. Oktober, 3:30 Uhr) bei einem Arbeitsunfall auf einem Werksgelände an der Vohwinkelstraße schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich auf einer Fahrt zwischen zwei Werksgeländen, bei dem der 46-Jährige im Rahmen standardisierter Arbeitsabläufe das Führerhaus verlässt und die Lok per Fernsteuerung steuert.

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Lokführer bei der Fahrt vom Schmelzbetrieb in den Gießbetrieb von der mehrere Tonnen wiegenden Lok überrollt. Ein weiterer Mitarbeiter bemerkte den Unfall, leistete Erste-Hilfe und wählte den Notruf. Rettungskräfte leiteten noch an der Unfallstelle Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den 46-Jährigen in eine Klinik, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und prüft auch, ob ein technischer Defekt oder andere Umstände zum Unglücksfall beigetragen haben. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Die Berufsgenossenschaft und das Amt für Arbeitsschutz erhielten Kenntnis von dem Vorfall.

