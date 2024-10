POL-DU: Bergheim: Kollision mit Gegenverkehr - zwei Verletzte

Duisburg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag (18. Oktober, gegen 23 Uhr) auf Samstag (19. Oktober, 0:30 Uhr) einen grauen Opel Corsa, der auf der Biesenstraße vor einer Pizzeria unweit der Einmündung in die Kückendellstraße geparkt war, in Brand gesetzt. Aufmerksame Zeugen (36, 35) bemerkten den Qualm und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den brennenden Motorraum und ...

