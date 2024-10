Polizei Duisburg

POL-DU: Wesel/Duisburg: Mann flüchtet nach versuchtem Tötungsdelikt

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (11. Oktober, 15:30 Uhr) erhielt die Weseler Polizei Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Schermbecker Landstraße. Als die Beamten auf der Ampelkreuzung eintrafen, versorgte bereits ein Rettungswagen den schwer verletzten 34-jährigen Unfallverursacher. Dieser war zuvor mit seinem Fahrzeug und überhöhter Geschwindigkeit mit einem Opel kollidiert.

Weiterhin berichtete er den Beamten den Grund seines schnellen Fahrens: er sei mit einem Bekannten (29) in Streit geraten. Dieser habe sich mit ihm an einem Feldweg getroffen, wo es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Im Zuge dessen habe der 29-Jährige ein Messer gezückt und ihn am Bauch verletzt. Schwer verletzt ergriff er mit seinem Auto die Flucht. Der Bekannte blieb zurück und konnte bei den späteren Ermittlungen nicht mehr am Tatort angetroffen werden.

Der 49-jährige Opelfahrer kam mit einem Schock davon. Der 34-jährige Mann schwebte nach dem Unfall in Lebensgefahr, ist inzwischen aber stabil. Die Staatsanwaltschaft Duisburg geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, daher hat nun eine Mordkommission der Duisburger Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

