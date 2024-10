POL-DU: Duisburg-Nord: Schwerpunktkontrollen in Hochheide und Meiderich

Duisburg (ots) - Spezialeinheiten der Polizei und Kriminalbeamte waren am Mittwochabend (16. Oktober, 20:40 Uhr) auf der Ottostraße im Einsatz. Der Grund des Einsatzes: Ein Mann (28) stellte seiner Ex-Partnerin (24) nach und drohte sie umzubringen. Weil der Mann bereits am Dienstag (15. Oktober, 23:20 Uhr) an der neuen Wohnanschrift der Geschädigten auf der Dahlstraße randalierte und sie bedrohte, verständigte die ...

