POL-DU: Buchholz: Handtaschenräuber flüchtig - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (15. Oktober, 19:45 Uhr) ging eine Fußgängerin (63) die Münchener Straße in Richtung Kufsteiner Straße entlang. In Höhe der Kufsteiner Straße 61 näherte sich ihr ein unbekannter Mann von hinten, riss ihr eine schwarze Lederhandtasche aus den Händen und flüchtete zu Fuß.

Der Flüchtige war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpulli. Er soll 1,90 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Falls Sie Hinweise auf den gesuchten Täter oder den Verbleib der Handtasche haben, melden Sie sich unverzüglich bei dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Falls Sie selber bereits Opfer wurden oder sich zukünftig vor Handtaschenräubern schützen wollen, finden Sie hier Tipps und Hinweise: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/raub/handtaschenraub/

