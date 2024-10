Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mountainbike-Staffel der Duisburger Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Duisburg (ots)

Am Montag (14. Oktober) überprüften Einsatzkräfte der Duisburger Polizei die Einhaltung von Verhaltensvorschriften im Straßenverkehr. Hierbei legten die Polizistinnen und Polizisten der Mountainbike-Staffel im Zeitfenster von 14:00 bis 20:00 Uhr den Fokus auf Verkehrsteilnehmende, die sich auf Fahrrädern oder E-Scootern fortbewegten.

Um 14:40 Uhr stoppten Polizisten den Fahrer (40) eines E-Scooters, der verbotswidrig die Wanheimer Straße in entgegen gesetzter Fahrtrichtung entlang fuhr. Als sie den Mann auf sein Fehlverhalten hinwiesen und seine Fahrtüchtigkeit überprüften, räumte er prompt ein, dass er am Vortag zwei Joints Marihuana konsumiert hatte. Einen Drogentest, den die Einsatzkräfte ihm anboten, lehnte der 40-Jährige ab. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Der Fahrer muss sich nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz auseinandersetzen.

Um 15:10 Uhr ereilte den Fahrer (22) eines E-Scooters, der verbotswidrig durch die Verknüpfungshalle am Harry-Epstein-Platz fuhr, ein ähnliches Schicksal. Als die Polizisten den Duisburger auf sein Fehlverhalten hinwiesen, reagierte er nervös. Weil die Einsatzkräfte den Verdacht hatten, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, boten sie auch ihm einen Drogentest an, um ihm die Möglichkeit einzuräumen, ihren Verdacht zu entkräften. Weil der Test jedoch positiv auf THC verlief und den Verdacht der Beamten bestätigte, brachten sie den Mann in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Im weiteren Verlauf der Schwerpunktkontrolle verwarnten die Einsatzkräfte 20 Radfahrende, die den falschen Radweg benutzten, ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzten oder freihändig fuhren. In sieben Fällen schritten sie ein, weil Fahrer eines E-Scooters einen nicht freigegebenen Verkehrsbereich nutzten.

Neben Fahrrädern oder Pedelecs erfreuen sich E-Scooter immer größerer Beliebtheit, besonders bei jungen Fahrerinnen und Fahrern. Doch was ist auf den elektrischen Rollern eigentlich alles erlaubt und was nicht?

Dass dies nicht allen Bürgerinnen und Bürgern bewusst ist, stellten die Einsatzkräfte der Mountainbike-Staffel in persönlichen Gesprächen fest. Wo darf ich mit dem Roller fahren? Benötige ich einen Führerschein? Das sind nur ein Bruchteil der Fragen, welche die Polizistinnen und Polizisten beantworteten.

Über den nachfolgenden Link erhalten Sie zu diesen und noch weiteren Fragen die passenden Antworten: https://duisburg.polizei.nrw/e-scooter

