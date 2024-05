POL-E: Essen: Nachbarschaftsstreit eskaliert - 46-Jähriger durch PTB-Waffe verletzt

Essen (ots) - 45479 MH-Broich: Am Dienstagmorgen (21. Mai) überfielen drei Männer einen 67-jährigen Mülheimer in der Tiefgarage seines Wohnhauses an der Großenbaumer Straße und raubten seine hochwertige Armbanduhr. Der 67-Jährige verfolgte den Fluchtwagen anschließend mit seinem Porsche. Aus bislang ...

mehr