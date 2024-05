Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 67-Jähriger verfolgt Räubertrio mit Porsche - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45479 MH-Broich: Am Dienstagmorgen (21. Mai) überfielen drei Männer einen 67-jährigen Mülheimer in der Tiefgarage seines Wohnhauses an der Großenbaumer Straße und raubten seine hochwertige Armbanduhr. Der 67-Jährige verfolgte den Fluchtwagen anschließend mit seinem Porsche. Aus bislang unbekannter Ursache verunfallten beide Fahrzeuge auf der Großenbaumer Straße. Zwei der drei Tatverdächtigen konnten auf ihrer Flucht durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen werden. Die Fahndung wurde durch einen Helikopter, eine Drohne und einen Diensthund unterstützt. Die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtig läuft weiterhin.

Gegen 10:30 Uhr begab sich der Mülheimer in die Tiefgarage seines Wohnhauses. Dort wurde er unvermittelt von drei Männern angegriffen, die ihm scheinbar aufgelauert haben. Die Männer sprühten ihm ein Reizgas in das Gesicht und begannen auf den am Boden liegenden Mülheimer einzutreten und einzuschlagen. Trotz vehementer Gegenwehr des 67-Jährigen gelang es den Tatverdächtigen, ihm seine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk zu rauben.

Anschließend flüchteten die Männer mit einem weißen Renault über die Großenbaumer Straße vom Tatort. Der Mülheimer reagierte schnell, stieg in seinen Porsche 911 und verfolgte die Flüchtigen. Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallten beide Fahrzeuge an der Ecke zur Mühlenbergheide, sodass der Renault von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Die drei Männer flüchteten aus dem verunfallten Fahrzeug in den angrenzenden Wald.

Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die durch Kräfte der Einsatzhundertschaft, einer Drohne, einem Helikopter und einem Diensthund unterstützt wurden. Dadurch konnten zwei Tatverdächtige in dem Waldgebiet festgenommen werden. Der Dritte ist weiterhin flüchtig. Die Personalien der Festgenommenen konnten noch nicht abschließend geklärt werden.

In dem Fluchtfahrzeug konnte ein Pfefferspray und die geraubte Uhr des Mülheimers aufgefunden werden, die einen sechsstelligen Wert hat. Die Aufnahme des Verkehrsunfalls erfolgte durch die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahme-Teams.

Der 67 Jahre alte Mülheimer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen ambulant behandelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde Mittwochmittag (22. Mai) durch das Amtsgericht Mülheim an der Ruhr Untersuchungshaft gegen die zwei Festgenommenen angeordnet.

Die Polizei sucht weiterhin nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Dieser wird als 25 bis 30 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß beschrieben. Er sei Schwarz, habe schwarze Haare, bei einer schlanken, durchtrainierten Statur. Bei der Flucht habe er einen Schuh verloren.

Sollten Sie Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, oder am Dienstag etwas Verdächtiges im Waldgebiet um die Großenbaumer Straße beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei./hey

