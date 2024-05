POL-E: Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Essen und Stadt Essen: Polizei und Stadt verstärken Maßnahmen in der Innenstadt

Essen (ots) - 45355 E.-Bergeborbeck: Am Samstagabend (18. Mai) gegen 22:00 Uhr meldeten Zeugen einen Brand im Gymnasium Borbeck in der Prinzenstraße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Flammen an einem überdachten Pausenbereich, der an den Schulhof grenzt, fest. Es entstand Schaden am Gebäude. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen ...

