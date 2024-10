POL-DU: Rheinhausen: Polizei und Stadt nehmen erneut die Raser-, Poser-, und Daterszene ins Visier

Polizei Duisburg

Rheinhausen: Polizei und Stadt nehmen erneut die Raser-, Poser-, und Daterszene ins Visier

Duisburg

Polizei und Stadt waren am Freitagabend (11. Oktober) ab 17 Uhr bis in die Nacht gemeinsam im Einsatz und nahmen Örtlichkeiten ins Visier, an denen es laut Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern vermehrt zu Geschwindigkeitsverstößen kommt.

Weil Fahrzeugführerinnen und -führer zu schnell unterwegs waren, erhoben die Ordnungshüter 242 Verwarngelder und schrieben 103 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Verkehrsteilnehmer überschritt mit gemessenen 122 km/h die innerorts erlaubten 50 km/h deutlich. Er muss sich nun mit einem drei Monate andauernden Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld von 700 Euro auseinandersetzen.

Gegen 21:05 Uhr nahm der Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne Einsatzkräften der Polizei die Vorfahrt, als er von der Hans-Böckler-Straße auf die Atroper Straße abbog. Als die Polizisten dem Unbekannten bis zur Annastraße folgten und ihm Anhaltesignale gaben, trat er aufs Gaspedal. Sie verloren den Porsche kurz aus den Augen. Auf der Gillhausenstraße fanden die Beamten das Fahrzeug, das mit einer Straßenlaterne zusammengestoßen war; von dem Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Die Einsatzkräfte befragten Anwohnen, die den Zusammenprall gehört hatten und stellten das Fahrzeug sicher. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer leiteten sie ein Strafverfahren ein.

Die Bilanz des Einsatzes kann sich sehen lassen: Bei der Kontrolle der Verkehrsteilnehmenden stellten die Ordnungshüter bis zum Einsatzende insgesamt 352 Verkehrsverstöße fest.

