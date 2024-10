POL-DU: Mittelmeiderich: Weißer Fiat kollidiert mit Ampel und Straßenlaterne - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag (10. Oktober, 18:00 Uhr) auf Freitag (11. Oktober, 10:30 Uhr) wurde in eine Kleingartenanlage in der Kruppstraße eingebrochen. Dabei wurden über sieben verschiedene Gartenlauben aufgebrochen und teils beschädigt. Da sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Beamten kaum Menschen vor Ort aufhielten, steht aktuell noch nicht ...

mehr