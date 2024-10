Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Erneut mehrere Einbrüche in Gartenlauben - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (10. Oktober, 18:00 Uhr) auf Freitag (11. Oktober, 10:30 Uhr) wurde in eine Kleingartenanlage in der Kruppstraße eingebrochen. Dabei wurden über sieben verschiedene Gartenlauben aufgebrochen und teils beschädigt. Da sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Beamten kaum Menschen vor Ort aufhielten, steht aktuell noch nicht fest, was und wie viel aus den jeweiligen Gartenlauben entwendet worden ist.

Es ist bereits die zweite Einbruchskette in eine Kleingartenanlage in Neudorf in wenigen Tagen. Ob es zwischen den Einbrüchen einen Zusammenhang gibt, ist noch nicht bekannt. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell