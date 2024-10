Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Bekämpfung des Taschendiebstahls - Aktion "Augen auf Tasche zu"

Wesel (ots)

Der Herbst ist da und die Zeit der schönen Märkte beginnt.

Hier möchte die Polizei noch einmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, auf seine Besitztümer aufzupassen.

Gerade bei großen Menschengedränge nutzen Kriminelle die Chance um an gut gefüllte Geldbörsen und andere Wertgegenstände zu gelangen.

Aus diesem Grund rät die Polizei, die Besitztümer eng am Körper und nicht in Rucksäcken mitzuführen. Sollte der Rucksack doch genutzt werden, ist es ratsam ihn vor dem Körper, auf Brust und Bauch, zu tragen.

Am Mittwoch, den 09.10.24 in Kamp-Lintfort und am Freitag, den 11.10.2024, in Moers, werden Polizeibeamte der Kriminalprävention in den Vormittagsstunden in den Innenstädten unterwegs sein. Die Beamten sprechen gezielt Personen an, die ihre Taschen nicht oder nur schlecht vor Taschendieben schützen und machen Passanten auf die Aktion "Augen auf, Tasche zu" aufmerksam.

Informationsmaterial zum Thema erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de oder direkt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der polizeilichen Kriminalprävention im Kreis Wesel unter der Rufnummer 0281-107-4420.

