POL-FR: Kenzingen: Vollbrand einer Garage

Stadtkreis Freiburg (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 26.07.2024, gegen 03:30 Uhr konnten mehrere dringend Tatverdächtige von der Polizei festgenommen werden, nachdem sie zuvor in der Willy-Brandt-Allee in Freiburg mutmaßlich Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet hatten. Laut Angaben einer Zeugin, wurden vier Männer dabei beobachtet, wie sie sich an ...

mehr