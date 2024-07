Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Täterfestnahmen nach Diebstahl aus Fahrzeugen

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 26.07.2024, gegen 03:30 Uhr konnten mehrere dringend Tatverdächtige von der Polizei festgenommen werden, nachdem sie zuvor in der Willy-Brandt-Allee in Freiburg mutmaßlich Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet hatten.

Laut Angaben einer Zeugin, wurden vier Männer dabei beobachtet, wie sie sich an mehreren geparkten Autos zu schaffen machten. Auf das verdächtige Verhalten angesprochen, entfernten sich die vier Personen zunächst von der Örtlichkeit.

Die hinzugerufenen Polizeistreifen konnten zwei der Verdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festnehmen. Bei der Überprüfung der zwei Männer konnte Diebesgut und anderes Beweismaterial aufgefunden werden.

Bei den Festgenommenen handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Marokko und einen 28 Jahre alten Mann tunesischer Staatsbürgerschaft. Gegen beide Männer, die bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten polizeilich aufgefallen waren, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnemungen bzw. Personen machen können. Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld (Tel.: 0761 476870-0) oder das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) rund um die Uhr entgegen.

