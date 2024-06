LPI-SHL: Autotür verursacht Sachschaden

Benshausen (ots) - Unbekannte Täter klauten in der Nacht zu Dienstag, in der Zeit von Mitternacht bis 07:30 Uhr, ein Quad in der Otto-Keiner-Straße in Benshausen. Das Fahrzeug war auf dem Grundstück des Eigentümers geparkt und hat einen Wert von 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0142862/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: ...

