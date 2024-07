Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Überholvorgang führt zu Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugenaufruf -

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, Gem. 79674 Todtnau, L 126 zwischen Todtnau und Muggenbrunn

Am Freitag, den 26.07.2024, gg. 15.50 Uhr, kam es auf der L126 zwischen Muggenbrunn und Todtnau zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Aufgrund eines langsam vorausfahrenden Fahrzeugs kam es zu einer Fahrzeugkolonne, die sich von Muggenbrunn her kommend in Richtung Todnau bewegte. Aus dieser Kolonne setzte ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines schwarzen Citroen-Transporters einen Überholvorgang an. Als er schon im Überholvorgang war, scherte plötzlich der vor ihm fahrende 64-jährige Fahrzeugführer eines silbernen Skodas ebenfalls aus um zu überholen. Da er hierbei den rückwärtigen Verkehr nicht beachtete, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei dem das von hinten kommende Fahrzeug abgedrängt wurde und im Anschluß umkippte. Durch das Umippen des Fahrzeugs wurde der 21-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt und mußte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in höhe von ca. 10.000EUR!

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schopfheim unter 07662/66698-0 oder beim Polizeiposten Oberes Wiesental unter 07673/8890-0 zu melden

