Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine bislang Unbekannte hat am Donnerstag (10. Oktober, 13:30 Uhr) in einem Lebensmittelmarkt an der Wanheimer Straße zwei Packungen Gebäck gestohlen. Die Frau soll die Ware in einer mitgebrachten Tasche verstaut und im Anschluss die Kasse passiert haben, ohne zu bezahlen.

Als eine Mitarbeiterin (49) des Marktes die Tatverdächtige auf den Diebstahl ansprach und nach der Tasche griff, kam es zu einem Handgemenge, in das sich eine Zeugin (33) einmischte. Der Unbekannten gelang es sich loszureißen und in Richtung der Liebfrauenstraße zu flüchten. Die Frau soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß sein. Sie hat eine kräftige Statur, trug eine schwarze Jacke, ein beiges Oberteil, eine beige Hose und schwarze Schuhe mit einem weißen Logo.

Hinweise zu dem räuberischen Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell