Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 12.07.2024 bis zum 14.07.2024

Hildesheim (ots)

(hos) Zeugenaufrufe:

Fahrraddiebstahl am Elzer Bahnhof

Am 12.07.2024 kam es zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr zum Diebstahl eines Fahrrads, welches im Tatzeitraum, an den Fahrradständern am Bahnhof in 31008 Elze mit einem Fahrradschloss, angeschlossen war. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelte es sich um ein Rennrad der Marke "Cube".

Verkehrsunfallflucht in Gronau

Am 13.07.2024 kam es gegen 17:50 Uhr in der Molkereistraße in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei schädigte eine bislang unbekannte Beteiligte im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich die Beteiligte von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Personen, die Angaben zu diesen Sachverhalten machen können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Elze unter der 05068 93380 zu melden.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit:

Fahren unter Einfluss in Elze

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am 12.07.2024 ein Fahrzeug gemeldet, welches die Bundesstraße 3 in der Gemarkung Elze in Schlangenlinien befuhr. In der daraufhin durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Elze durchgeführten Kontrolle des gemeldeten Fahrzeugs kann ein 40-jähriger Fahrzeugführer angetroffen werden, welcher erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest viel positiv auf THC und Kokain aus. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin im Krankenhaus Gronau eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr (durch Drogen).

Geschwindigkeitsmessung an der Bundesstraße 3

Die Beamten des Polizeikommissariats Elze führten am vergangenen Wochenende mehrere Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 3 durch. Hierbei wurden insgesamt 38 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug, nach Abzug der Toleranz, 109 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell