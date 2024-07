Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Winzenburg- Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Winzenburg (cmü). Am 14.07.2024 gegen 10:15 Uhr befuhr ein 64-jähriger Hildesheimer mit einem Motorrad die Landesstraße 488 aus Lamspringe kommend in Fahrtrichtung Westerberg. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Leitpfosten und stürzte. Der Unfallbeteiligte erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden wurde durch die Beamten auf ca. 2000EUR geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Winzenburg am Unfallort. Diese beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahnoberfläche. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell