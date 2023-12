POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr versucht in ein Firmengebäude an der Schüttorfer Straße in Salzbergen einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster, wodurch sie die Alarmanlage auslösten. Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Ortsmitte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der ...

