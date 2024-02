Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Weiberfastnacht 2024: Störungsfreier Reiseverkehr

Köln (ots)

Am 8. Februar fand mit Weiberfastnacht der Beginn der Hochphase des Kölner Karnevals statt. Mutmaßlich witterungsbedingt, gestaltete sich die Anreisephase der karnevalsbegeisterten Jecken ab 08:00 Uhr morgens weitestgehend ruhig. Lediglich in der angehenden Rückreisephase ab 15:00 Uhr war ein vermehrtes Reisendenaufkommen im Kölner Hauptbahnhof festzustellen. Maßnahmen der Reisendenlenkung oder Sperrungen waren jedoch nicht erforderlich. Ab 21:30 Uhr ebbte der Zulauf der Karnevalisten in den Kölner Bahnhöfen stark ab. Die Bundespolizei führte den Einsatz mit starken Kräften insbesondere am Kölner Hauptbahnhof sowie dem Bahnhof Köln-Süd durch. Neben wenigen veranstaltungstypischen Delikten waren bis heute keine herausragenden polizeilichen Ereignisse zu verzeichnen. Bei den bisher bekanntgewordenen Straftaten handelt es sich vornehmlich um Fälle von Körperverletzung, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten, in insgesamt niedrigem zweistelligen Bereich.

