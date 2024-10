Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Datteln: Schiff rammt Hängegerüst

Duisburg

Am frühen Montagmorgen (14. Oktober, 6 Uhr) fuhr ein Gütermotorschiff bei Dunkelheit den Wesel-Datteln-Kanal entlang. In Marl an der Frentroper Brücke ist die Straßen- und Fußgängerbrücke aktuell großflächig mit einem Hängegerüst umbaut. Ein aus den Niederlanden kommender 23-jähriger Schiffsführer übersah offenbar die Warnschilder vor Ort. Er stieß mit seinem Fahrstand gegen das Hängegerüst, sodass das Steuerhaus, ein auf Deck abgestelltes Auto und das Beiboot nach hinten geschoben wurden und in den Kanal fielen. Der Schiffsführer und die Besatzung blieben unverletzt.

Nachdem die Wasserschutzpolizei eingetroffen war, wurde der Kanalabschnitt in diesem Bereich gesperrt. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) konnte das versunkene Auto schließlich ausfindig zu machen, er konnte bereits erfolgreich geborgen werden. Von der Schifffahrtsperre waren insgesamt 13 Fahrzeuge betroffen.

Am Gütermotorschiff und am Baugerüst entstanden Sachschäden von mehreren hunderttausend Euro, die Brücke selbst wurde nicht beschädigt. Das Schiff war nicht mehr fahrbereit und wurde festgelegt. Eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung wird gefertigt.

