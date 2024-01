Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeieinsatz anlässlich der Proteste der Landwirte am kommenden Montag, 08.01.24 ***Update***

Koblenz (ots)

Sowohl die Polizei als auch die Versammlungsbehörden im nördlichen Rheinland-Pfalz rechnen mit einer Teilnehmerzahl von weit über 1000 Fahrzeugen, wobei sich die Zahl erfahrungsgemäß erhöhen kann. Neben den Vertretern der Agrar- und Landwirtschaft haben sich zahlreiche Angehörige ähnlicher Interessensverbände angemeldet. Nicht auszuschließen sind kurzfristige Solidaritätseffekte lokaler Sympathisanten, so dass die Planung einer schwer zu überschauenden Dynamik unterliegt. Bereits in den frühen Morgenstunden des 08.01. wird es auf den Autobahnen im nördlichen Rheinland-Pfalz zu zeitlich limitierten Blockadeaktionen in den Bereichen der jeweiligen Zufahrten kommen. Darüber hinaus wird, ebenfalls in den Morgenstunden, ein Konvoi die BAB 3 zunächst in Richtung Norden und anschließend, nach einem Wendemanöver, in Richtung Süden befahren. Neben den Bundes- und Landstraßen werden unzählige Zufahrtsstrecken sowie die meisten innerstädtischen Straßen u.a. durch zahlreiche örtliche Kundgebungen im gesamten Rheinland-Pfalz über den gesamten Tag betroffen sein. Außer der mobilen Lage kommt es punktuell zu stationären Ansammlungen von Fahrzeugen an sogenannten Sammelpunkten. Hiervon betroffen sind u.a. die links- und rechtsrheinischen Bundesstraßen B9 und B42. Vorbehaltlich weiterer nicht vorhersehbarer Entwicklungen geht die Polizei von einem Veranstaltungsende in den Abendstunden, u.a. nach einer Kundgebung am Koblenzer Schloss aus, die Verzögerungen durch den Abreiseverkehr nicht mit eingeschlossen.

