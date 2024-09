LPI-NDH: Fliegende Eier

Seebach (ots) - In Seebach im Unstrut-hainich-Kreis machten sich Unbekannte in den frühen Donnerstagmorgenstunden an zwei Zigarettenautomaten zu schaffen. Zeugen nahmen kurz nach 4.30 Uhr Knallgeräusche wahr und informierten die Polizei. Wie sich herausstellte, griffen der oder die Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Sperlingsberg an. Der Automat konnte jedoch nicht geöffnet werden, sodass die Täter hier ...

